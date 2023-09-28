حملات مرورية على مدارس المنيا استعدادا لبداية الدراسة الأحد المقبل

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد لبدء انطلاق العام الدراسي الجديد، وسرعة الانتهاء من تجهيزات المدارس والمرور المستمر عليها، ورفع الإشغالات من محيط المدارس وتكثيف حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية لتهيئة بيئة تعليمية آمنة للطلاب، من خلال تفعيل خطط الزيارات الميدانية ومراجعة التجهيزات اللازمة داخل وخارج المدارس.

المرور على مدارس قريتي نزلة حسين وطوخ الخيل

وتنفيذا لهذه التوجيهات، تابع اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا حملات المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي، حيث جرى المرور على مدارس قريتي نزلة حسين وطوخ الخيل لتنفيذ أعمال النظافة والإنارة داخل المدارس والفصول حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس.

إزالة الإشغالات بمحيط المدارس

كما قاد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات من محيط المدارس بمدينة ملوي جنوب المنيا، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد وعودة الانضباط إلى الشارع حيث أسفرت الحملة عن ضبط 58 مخالفة تنوعت بين «إشغال طريق ـ إزالة إدارية ـ بائع متجول».

كما تابع عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار أعمال النظافة ورفع المخلفات بشارع الحرية والعاشر من رمضان والمرور على المدارس بأحياء المدينة، إلى جانب المرور على دورات المياه الخاصة بالمواقف للتأكد من نظافتها مع رفع الإشغالات أمام مجمع المصالح، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية بقريتي شلقام و أبو جرج نفذتا أعمال النظافة داخل وخارج المدارس استعدادا للعام الدراسي، مع المرور على المدارس لتوفير المناخ الأمثل للعملية التعليمية.

وفى العدوة، تابع أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة المرور على المدارس، من حيث النظافة والإنارة ودورات المياه وجميع المرافق من كهرباء ومياه بدائرة الوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود وبني عامر.