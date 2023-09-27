وكيل تضامن المنيا: 460 ألف حالة مستفيدة من تكافل وكرامة

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا إن هناك 460 ألف حالة أصبحت مستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة»، ولا تقتصر الإفادة على الدعم المادي فقط، بل هناك دعم صحي واجتماعي وتعليمي لأبنائهم.

برامج الحماية والتكافل الاجتماعي

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه مركز إعلام المنيا التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة سمالوط بعنوان «برامج الحماية والتكافل الاجتماعي في الأزمات»، اليوم الأربعاء 2023/9/27 بقاعة مجلس مدينة سمالوط.

حاضر اللقاء ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، وبحضور سعيد محمد رئيس مجلس مدينة سمالوط.

وأشار «بخيت»، إلى برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة لضمان ورعاية الأسر الأكثر احتياجاً، مضيفاً أن هذه الرعاية لا تتمثل فيما تقدمه التضامن فقط بل قطاعات الصحة والتعليم والقوى العاملة والتموين كلها تعمل على دعم وتنمية الأسر المصرية الأكثر احتياجاً.

زيادة المستفيدين من تكافل وكرامة

وأكد وكيل وزارة التضامن تضاعف حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بقرارات الرئيس بزيادة أعداد المستفيدين ببرنامجي تكافل وكرامة وزيادة الدعم المادي لهم بنسبة 15%.