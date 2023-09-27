محافظ المنيا يتفقد معرضا للتعريف بالأماكن الأثرية

قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مسيرة شبابية نظمتها مديرية الشباب والرياضة على كورنيش النيل بالاشتراك مع إدارة السياحة ومديرية الثقافة، وسط أجواء سادتها الفرحة والبهجة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، للتوعية بأهمية السياحة والترويج للمناطق الأثرية بالمحافظة والتعريف بدورها الثقافي والتاريخي على مر العصور.

شارك في الاحتفالية الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى جمهور من أبناء المنيا.

استعادة مكانة المنيا على خريطة السياحة العالمية

وجه المحافظ الشكر والتقدير للقيادة السياسية على اهتمامها بمحافظات الصعيد وفى مقدمتها عروس الصعيد المنيا واستعادة المكانة التي تليق بها على الخريطة السياحية العالمية، وهو ما تؤكده المعدلات المتزايدة في أعداد الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم التي تزور المحافظة، بفضل الجهود التنموية والاستقرار الأمني التي تنعم به مصر.

وشهد المحافظ خلال الاحتفالية عدداً من العروض والفقرات الفنية التي قدمها قصر ثقافة المنيا، وتفقد معرضاً للصور الذي أقامته إدارة السياحة بالمحافظة للتعريف بالمواقع الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة.

محافظة المنيا بها ثلث آثار مصر

يذكر أن محافظة المنيا بها ثلث آثار مصر، وتضم العديد من المواقع الأثرية والسياحية المهمة منها منطقة بنى حسن بمركز أبوقرقاص، ومنطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس، و منطقتي الأشمونين وتونا الجبل بمركز ملوي، ودير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط ، ومنطقة البهنسا بمركز بني مزار.