محافظ المنيا: تطبيق مواعيد الغلق الشتوية الجمعة المقبلة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي، حيث ينتهي العمل بالمواعيد الصيفية يوم الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر الحالي، على أن تبدأ المواعيد الشتوية يوم الجمعة المقبلة الموافق 29 سبتمبر الجاري.

تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات

قال محافظ المنيا، إنه سيتم شن الحملات لمتابعة تطبيق القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية

كما شدد المحافظ على الالتزام بخطط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكل المؤسسات الحكومية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري، بشأن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية على أن يراعى عدم التأثير على أمن وسلامة المواطنين والالتزام بخفض الإنارة للواجهات الخارجية واللافتات الإعلانية المضيئة بكافة المدن والمراكز.