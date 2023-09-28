«قومي المرأة» بسوهاج يواصل حملة طرق الأبواب «بلدي أمانة» في القرى والأحياء

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة»، التي استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال، بقرى وأحياء المحافظة.

تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وأضافت أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وأشارت «وهبي»، إلى أن الحملات بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين، بالإضافة إلى مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة، المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

طرق الأبواب «بلدي أمانة»

ومن الجدير بالذكر، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدي أمانة» بدأت في أول أغسطس الماضي وتستمر على مدار شهرين، ويتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

وشارك وأشرف على الحملات هذا الأسبوع من عضوات المجلس فوتينيه لبيب، والدكتور صفاء عياد، وحنان عبدالجيد، والدكتورة رشا وصفي.