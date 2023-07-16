كيفية التقديم لوظائف المجلس القومي للمرأة.. إليك المستندات المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف شاغرة بالمجلس القومي للمرأة ضمن فئة الوظائف التخصصية القيادية.

وظائف المجلس القومي للمرأة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف المجلس القومي للمرأة، من حيث التخصصات المطلوبة وكيفية التقدم لها، والتي جاءت على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة بالمجلس القومي للمرأة

وجاءت الوظائف المطلوبة بالمجلس القومي للمرأة على النحو التالي:

- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

- مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية.

- مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.

- مدير عام الإدارة العامة للدعم الفني للفروع.

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة

وحددت بوابة الوظائف الحكومية المستندات المطلوبة لشغل وظائف المجلس القومي للمرأة على أن تكون المستندات مكونة من أصل بالإضافة إلى 7 نسخ، على النحو التالي:

- سيرة ذاتية لمتقدم.

- 7 صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- بيان حالة وظيفية حديث موجه إلى المجلس القومي للمرأة متضمنا الآتي:

القدرات العلمية.

تقدير آخر تقريرين عن تقويم آداء والجزاءات إن وجد.

شهادة خبرة من واقع ملف الخدمة.

شهادات الخبرة العملية بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

- بيان مختصر بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها.

- بيان عن أبرز الإنجازات للمتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها والوظائف القيادية التي شغلها إن وجد.

- المقترح التطويري للإدارة المركزية وفقا لقرار رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط بشأن مقترح التطوير.

- صحيفة حالة جنائية حديثة باسم المجلس القومي للمرأة.

كيفية التقديم لوظائف المجلس القومي للمرأة

ويبدأ التقديم لوظائف المجلس القومي للمرأة، من 16-7-2023، ويستمر حتى يوم 15-8-2023، على أن تسلم المستندات المطلوبة بالليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالمجلس القومي للمرأة خلال مواعيد العمل الرسمية للمجلس طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعه صباحاً وحتى الثالثة عصراً، على عنوان: 11 ش عبد الرازق السنهورى متفرع من مكرم عبيد أمام حديقة الطفل بمدينة نصر.

ونوهت بوابة الوظائف الحكومية بأنه لن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد، وسوف تتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المعايير الواردة بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016.