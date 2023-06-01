ريهام حجاج: فخورة بتكريمي من المجلس القومي للمرأة

كرم المجلس القومي للمرأة، برئاسة مايا مرسي، الفنانة ريهام حجاج عن دورها في مسلسل «جميلة»، الذي عرض خلال السباق الرمضاني المنقضي، وحقق نجاحا كبيرا، إذ لقي تفاعل من الجمهور طوال الشهر.

ريهام حجاج تعلق على تكريمها من المجلس القومي للمرأة

وحرصت الفنانة ريهام حجاج، أن تعلق على تكريمها من المجلس القومي للمرأة، إذ أنها تغيبت عن الحضور، واستلم الجائزة عنها المؤلف أيمن سلامة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق نشرها صورة التكريم، وعلقت: «أحلى جايزة، جايزة تدعو للفخر لأنها من جهة كبيرة ومحترمة ورسمية ولها مصدقية شكرا المجلس القومي للمرأة علي التقديرشكرا دكتورة مايا مرسي».

تفاصيل مسلسل جميلة

مسلسل «جميلة»، كان يناقش قضية مختلقة، إذ كانت تدو أحداثه حول معايشة شخصية «جميلة» المحامية ورئيسة النيابة الإدارية حياة أسرية هادئة مع زوجها الطبيب زياد وأسرتها، ولكن تنقلب حياتها رأسا على عقب عندما يتوفى أبوها، تاركا جميع أملاكه لها هي فقط، ثم تتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبزرهم سوسن بدر، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، هشام إسماعيل، نبيل عيسي، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، عبير منير، وغيرهم، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.