استكمال عمليات رصف الطرق الرئيسية والفرعية بأسوان باعتمادات 171 مليون جنيه

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استكمال مشروعات الخطة العامة لرصف الطرق في العام الحالي 2023/2024 بشكل كامل، بإجمالي يبلغ 47.15 كيلومترًا بتكلفة 171 مليون جنيه، وجرى تنفيذ نسبة 24.5% منها حتى الآن.

ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين مديرية الطرق

أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين مديرية الطرق والجهات المعنية لزيادة معدلات الإنجاز وتسريع عمليات الرصف والتطوير في الطرق الرئيسية والداخلية، في مختلف مدن المحافظة بهدف تقليل حوادث الطرق وتحقيق تدفق المرور بسلاسة.

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملواني، مدير عام الطرق والنقل، أنه جرى الانتهاء بالفعل من مشروع إنشاء ساحة انتظار للشاحنات في مناطق منفذ أرقين والموقف الدولي بوادي كركر بنسبة 100%، وبتكلفة 8.5 مليون جنيه، وجار حاليًا العمل على إعادة رصف شوارع منطقة الصداقة الجديدة بطول 5 كيلومترات وبتكلفة 15 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 66%.

كما يجري تطوير منطقة الطابية وشارع عباس فريد بطول 3 كيلومترات، وبتكلفة 11.5 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 30.7%.

الخطة العامة

وأوضح المهندس أحمد الملواني أنه جرى تنفيذ مشروعات رصف المنطقة الصناعية، وإعادة رصف منطقة المحمودية، بالإضافة إلى استكمال رصف شوارع المطار وشرق البندر والجبانة والبوستة وأبطال التحرير، ورصف الطريق من الكاتدرائية إلى مكتبة مصر، ومناطق المنشية وخالد بن الوليد غربًا والاستاد والرضوانية بطول 19.9 كيلومتر، بتكلفة 49 مليون جنيه.

إهمال رصف تشهدها كوم أمبو شمال أسوان

وتتضمن الخطة تنفيذ أعمال تطوير ورصف في كورنيش كوم أمبو وكوم أمبو قبلي بطول 2.1 كيلومتر وبتكلفة 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى استكمال رصف شارع الطويسة، وشارع مصر/أسوان في مركز دراو بطول 1 كيلومتر وبتكلفة 6 ملايين جنيه.

المشروع يهدف إلى تحسين الطرق بالمحافظة

ويهدف المشروع إلى تحسين حالة الطرق في محافظة أسوان، وتوفير بيئة مرورية آمنة وسلسة للمواطنين والمركبات، وتعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات في المحافظات المصرية.