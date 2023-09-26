محافظ أسوان: إجراءات فورية للسيطرة على أسعار السلع ومواجهة جشع التجار

ترأس اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا للتصدي لارتفاع الأسعار، بهدف تحقيق السيطرة على الأسعار لتخفيف الأعباء على عدد كبير من المواطنين والأسر بالمحافظة.

محاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية

استمع اللواء أشرف عطية لعدد من الأفكار والمقترحات التي عرضها الحاضرين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات الجميع والتأكيد على ضرورة تحقيق التكاتف والتعاون من أجل مواجهة جشع بعض التجار والعمل بروح الفريق الواحد.

الاجتماع ضم مجموعة من القيادات التنفيذية بأسوان

حضر الاجتماع مجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة من بينها الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين، والمهندسة أماني بدر، مدير مديرية الزراعة، بالإضافة إلى ممثلين من الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك، وكبار المزارعين، ورؤساء المراكز والمدن.

إجراءات عاجلة للسيطرة على أسعار السلع وجشع التجار

واتخذ الحضور إجراءات عاجلة للسيطرة على أسعار السلع تضمنت إقامة أسواق أسبوعية في المراكز والمدن والقرى، وتعاون الغرفة التجارية مع السلطات المحلية لإقامة معارض دائمة في الوحدات المحلية، بالإضافة إلى توفير السلع المختلفة والخضروات والفواكه في الجمعيات الزراعية بأسعار الجملة والمصنع.

وتضمن الاجتماع تشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات بتشديد الرقابة على الأسواق، وذلك بالتنسيق مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص غير الملتزمين من أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة، مثل المحلات والسوبرماركت والمخابز والجزارين ومحلات الخضروات والفواكه، بهدف ضبط حركة تداول السلع ومكافحة الجشع والاحتكار.

توعية التجار والمواطنين بجودة المنتجات

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية على أهمية توعية التجار والمواطنين بجودة المنتجات والمعروضات في المواقع المختلفة، وتشجيعهم على المساهمة في هذه الجهود الإنسانية.

كما سيتم تفعيل قرار وإصدار توجيهات صارمة بمعاقبة أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بالأسعار والجودة، وذلك بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات المعمول بها.