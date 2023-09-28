«حياة كريمة»: إنشاء أكثر من 78 مشروع صرف صحي في أسوان

قال الدكتور محمد صلاح، منسق حياة كريمة في أسوان، إنّ أسوان كانت ضمن محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكانت المشروعات تمثل أهمية قصوى لكل الأهالي داخل قرى المبادرة، مشيرا إلى أنّ المشروعات غطت كافة قطاعات المبادرة من حيث مياه الشرب والأبينة التعليمية ومراكز الشباب والغاز الطبيعي والكهرباء والكباري والطرق.

أهمية مشروعات الصرف الصحي بالنسبة لأهالي أسوان

وأضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مشروعات الصرف الصحي كان لها أهمية بالغة بالنسبة لأهالي أسوان، كون كل القرى التي انضمت لمبادرة «حياة كريمة» كانت تفتقر لمشروعات الصرف الصحي بشكل كبير، موضحا أنه تم إنشاء أكثر من 78 مشروع صرف صحي، فضلا عن أكثر من 100 مشروع لمياه الشرب.

الأبنية التعليمية كان لها نصيب كبير من المبادرة

وتابع، أنّ الأبنية التعليمية كان لها نصيب كبير للغاية ضمن مشروعات «حياة كريمة» تمثل في 170 مشروعا سواء كان إنشاء أبينة جديدة أو تطوير الأبنية الموجودة، علاوة على الانتهاء من إنشاء 31 مجمعا خدميا وتشغليه خلال الفترة الماضية، موضحا أنّ المجمعات الخدمية تحتوي على مكاتب بريد وشهر عقاري ومكاتب تموين وتضامن، وغيرهم من مشروعات حياة كريمة بأسوان.