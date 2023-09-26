مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار في أسوان

لقي شاب حتفه أثناء التنقيب عن الآثار في منطقة البيارة بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وجرى نقل جثمان الشخص فوراً إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء التحقيقات.

بلاغ يفيد بوفاة شخص خلال عملية تنقيب عن الآثار

وتلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو بلاغاً يفيد بوفاة شخص بسبب انهيار حفرة أثناء عملية التنقيب عن الآثار وتم نقل الشخص المتوفى إلى مشرحة كوم أمبو لكشف ملابسات الواقعة من قبل الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كان برفقة مجموعة من الأشخاص ينقلون عن الآثار بكوم أمبو

فور تلقي البلاغ، توجهت الجهات الأمنية إلى موقع الحادثة، وتبين أن عددًا من الأشخاص تواجدوا في المكان لإتمام عملية تنقيب عن آثار، مما تسبب في انهيار الحفرة ووفاة أحد الأشخاص، وتواجدت الجهات الأمنية في مكان الحادث ونقل جثمان الشاب إلى المشرحة، حيث جرى تسليمه لجهات التحقيق المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وتم إبلاغ جهات التحقيق لبدء التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة، وتواصل السلطات المختصة التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.