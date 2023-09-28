«الوطنية للانتخابات»: 14 أكتوبر آخر يوم لتحرير التأييدات لراغبي الترشح

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، أن تلقي تأييدات المواطنين لراغبي الترشح للانتخابات الرئاسية، لتوثيقها بالشهر العقاري، مستمر حتى آخر يوم في فتح باب الترشح المحدد بالجدول الزمني يوم 14 أكتوبر المقبل.

25 ألف توكيل من 15 محافظة

وأكدت الهيئة، أنه وفقا لقرارها بدعوة الناخبين للاقتراع، وقرارها بفتح باب الترشح، يتم خلال تلك الفترة جمع التأييدات، وهي 25 ألف تأييد من 15 محافظة بحد أدنى 1000 من كل محافظة أو تزكية 20 نائبا بمجلس النواب.

موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، وهو خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر.