«الوطنية للانتخابات» تحدد 15 رمزا لمرشحي الرئاسة.. وتكشف عن قواعد تخصيصها

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قرارا بتحديد عدد الرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية 2024، وتضمنت 15 رمزا انتخابيا.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023، الذي تضمن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أنّه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأي سبب من الأسباب، اختیار رمز انتخابي من بين الرموز المدرجة اسما وشكلا بالجدول المرفق، وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

وحال عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة، تعيّن الهيئة رمز انتخابي له من بين الرموز المتاحة.

وتضمن جدول الرموز الانتخابية «النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم».