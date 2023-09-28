الرئيس السيسي يستجيب لعلاج «أشرف فولة» بطل مصر في كمال الأجسام

في لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجه بعلاج المواطن أشرف أحمد ذكي الشهير بـ«أشرف فولة» بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، الذي يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى تدخل علاجي سريع.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصري، وتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة له، وعلى الفور جرى التنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة، لتقييم حالة البطل، وإجراء عملية جراجية لزراعة الكلى بأحد مستشفيات القوات المسلحة، ووضع خطة العلاج المناسبة له على نفقة الدولة.

وتأتي استجابة الرئيس لحالة البطل المصري أشرف فولة، في إطار دعمه لتوفير الرعاية للأبطال والموهوبين الرياضيين من أبناء الشعب المصري، وتوفير الدعم الكامل لهم.