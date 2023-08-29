ضياء رشوان: استجابة الرئيس للتوصيات زادت من المسؤولية على المشاركين

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حين استجاب لتوصيات الحوار الوطني، زاد من المسؤولية الضميرية على مجلس الأمناء وكل المشاركين.

النقابات المهنية

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن القضايا نوقشت وخرجت بتوصيات، وقضايا نوقشت مثل الدين العام واستغرقت جلستين، لكن ما زال هناك أبعاد لها لم تغطيها المناقشات، فبالتالي ستحتاج لمناقشات مرة أخرى في جلسات عامة، ومثل قضية الحبس الاحتياطي والنقابات المهنية والتضخم وغلاء الأسعار والتمكين السياسي للشباب.

الحوار الوطني

ولفت إلى أن القضايا ليست محددة سلفا، بل يناقش الحوار كل قضية تستجد، مثلا قضية الوصاية على المال، لم تكن موجودة ضمن ملفات الحوار الوطني، وبعد أن أثارها المسلسل التلفزيوني طرحناها في الحوار الوطني ورفعنا التوصيات، وهنا نحو 70 قضية انتهينا من مناقشتها من 113 قضية.