بوتين يعلن 30 سبتمبر عيدا وطنيا لانضمام 4 مناطق إلى روسيا

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يُعلن الـ30 من سبتمبر من كل عام عيدًا تحتفل فيه روسيا بضم مناطق جديدة إليها، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

عودة دونيتسك إلى قوام روسيا

ورفع بوتين في وقت سابق إلى مجلس «الدوما» الروسي مشروع قانون يعلن الـ30 من سبتمبر من كل عام عيدًا تحتفل فيه البلاد، بعودة دونيتسك، لوجانسك، زابوريجيا، وخيرسون إلى قوام روسيا، بحسب قوله.

وفي الفترة من الـ23 وحتى الـ27 من سبتمبر 2022، تم إجراء استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا في المناطق المذكورة.

الانضمام إلى روسيا

وصوتت الأغلبية الساحقة من السكان هناك لصالح الانضمام إلى روسيا، وفي 30 سبتمبر 2022، وقع بوتين والزعماء الإقليميون في المناطق الأربع اتفاقيات قبول الأراضي الجديدة في قوام روسيا كيانات فيدرالية كاملة الحقوق.