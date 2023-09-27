روسيا تضيف 23 بريطانيا جديدا إلى قائمة العقوبات.. بينهم رئيس الأركان

أعلنت «الخارجية الروسية» عن توسيع قائمة العقوباتها ضد بريطانيا، لتشمل 23 شخصا آخر، مضيفة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن «القرار يأتي نظرا لاعتماد لندن لنهج مناهض لروسيا، يجرى في إطاره استخدام آلية العقوبات الشخصية بشكل واسع».

قائمة البريطانيين الممنوعين من دخول روسيا

وأوضح البيان أن القرار يشمل توسيع قائمة الممنوعين من دخول روسيا، بإدراج 23 شخصا جديدا، يمثلون المؤسسات العسكرية والسياسية والصحفية والمجتمع العلمي في بريطانيا، مضيفة أن القائمة تشمل رئيس الأركان البريطاني أنطوني راداكين، الذي يشرف على تدريب مقاتلي الجيش الأوكراني، ومادلين اليساندري، رئيسة لجنة الاستخبارات المشتركة التابعة للحكومة البريطانية، والمشاركة في صياغة استراتيجية لندن الخاصة بأوكرانيا، وكريسيدا هوج، رئيسة مجلس إدارة شركة BAE Systems الدفاعية البريطانية.

قيود شخصية على بعض الموظفين

وفرضت الخارجية الروسية قيودا شخصية على عدد من موظفي مراكز العلوم السياسية البريطانية المشاركة في جمع وتحليل المعلومات، لاستخدامها في محاربة روسيا، مثل المعهد الملكي المتحد للدراسات الدفاعية، ومؤسسة هنري جاكسون ومعهد «سيفيتاس» للتحليل.