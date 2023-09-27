مراسل «القاهرة الإخبارية»: أمريكا ستحشد ضد روسيا لمنع حصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان

قال ياسر نور الدين مراسل «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، إن روسيا جعلت المهمة سهلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في مسألة تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان، باعتدائها على أراضي دولة ذات سيادة وهي أوكرانيا.

وأضاف خلال إفادة على الهواء مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، أن أمريكا تحركت لدعم أوكرانيا على أكثر من محور، منها الدعم المادي بمليارات الدولارات، وعزل روسيا دوليا، حيث تتحدث الإدارة الأمريكية مع كل دول العالم عن انتهاكات روسيا في أوكرانيا.

استمرار الحديث عن الانتهاكات الروسية

وذكر أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية، ومندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، يتحدثان مرارا على مسألة انتهاك روسيا لحقوق الإنسان، كما تحاول الإدارة الأمريكية الوقوف بجانب دولة ألبانيا المنافس لروسيا على مقعد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الانتخابات المقبلة.

مادة خصبة لواشنطن

وأوضح أن الحرب الروسية على أوكرانيا ستكون مادة خصبة للولايات المتحدة للحشد المضاد ضد روسيا حتى لا تحصل على مقعد في مجلس حقوق الإنسان الأممي، حيث من المتوقع تصويت 193 دولة.