الذكاء الاصطناعي يدفع كتاب السيناريو في «هوليود» للإضراب.. تطورات الأزمة

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «اتفاق مبدئي لإنهاء إضراب هوليوود».

الأزمة في طريقها للحل

وذكر التقرير، أنه في مايو الماضي بدأ آلاف الكتاب والسينما بهوليود إضرابا مطالبين بتحسين أجورهم والحصول على مكافآت أفضل عن كل عمل لهم يحقق نجاحا، بالإضافة إلى حصولهم على ضمانات من تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث أكدوا أن رواتبهم لم تواكب التضخم الحاصل في البلاد، ويريدون الحصول على أجور أكبر من أفلامهم أو مسلسلاتهم التي تحقق نجاحا واسعا على المنصات، غير أن هذه الأزمة في طريقها للحل.

وأفاد التقرير الذي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هذه الأزمة في طريقها إلى الحل بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق مع الأستوديوهات التي يعملون بها، الأمر الذي يبشر بارتفاع احتمالات استئناف عملهم بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

استخدام الذكاء الاصطناعي

اعتصم الكتاب أمام بعض شركات الإنتاج الفني وانضم إليهم الممثلون في منتصف يوليو، مما أدى إلى شل الغالبية العظمى من إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية في أمريكا.

ويطالب الممثلون على غرار الكتاب بضمانات فيما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث يخشى الممثلون استنساخ صورهم أو أصواتهم، بينما يتخوف كُتاب السيناريو من استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج نصوصهم أو استعمال سيناريوهاتهم لتدريب الروبوتات.