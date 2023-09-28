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«القاهرة الإخبارية»: البريطانيون يحملون بريكست مسؤولية تأزم اقتصاد المملكة

كتب:

شريف سليمان
04:47 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
تظاهرات البريطانيين

تظاهرات البريطانيين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «البريطانيون يحملون بريكست مسؤولية تأزم اقتصاد المملكة»، ذكرت فيه أن السبب الرئيسي في الأزمات الراهنة والتداعيات الاقتصادية التي تعاني منها المملكة المتحدة هو الخروج من الاتحاد الأوروبي.

مطالبات بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

البريطانيون الغاضبون خرجوا في مسيرة وسط العاصمة لندن ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي مطالبين بعودة بريطانيا إلى التكتل.

بالقرب من حديقة هايد بارك، تعالت أبواق السيارات التي يقودها مؤيدو العودة إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن أرهقت الأزمات المتتالية والأوضاع الاقتصادية المتردية البريطانيين الذين يعانون بالفعل تحت وطأة ارتفاع أسعار كل شيء تقريبا.

التظاهرات التي شهدتها المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة تعكس مدى رفض البريطانيين الوضع الحالي الذي تمر به البلاد ويؤثر سلبا على مظاهر الحياة في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وبعد أن تعلقوا بوعود واهية عن كيفية تحسن الوضع الاقتصادي في المملكة وإحكام السيطرة على الحدود البريطانية وغيرها من الوعود إلا أن الوضع يزداد سوءًا، فقد بلغ التضخم في وقت سابق أعلى مستوى له في 40 عاما، كما أن الميزانية العامة للبلاد تسجل عجزا شهريا كبيرا.

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