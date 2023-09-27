«القاهرة الإخبارية»: سفير فرنسا لدى النيجر يعود إلى باريس

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، عودة السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه إلى باريس، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت النيجر منع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي، وفقا لنبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية»، كما أعلنت فرنسا أنها ستسحب قواتها من النيجر.

كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ النيجر أطلقت سراح ستيفان جوليان، وهو مسؤول فرنسي كانت قوات الأمن تحتجزه هناك.

وذكرت الوزارة، أنّ قوات أمن النيجر ألقت القبض على جوليان، وهو مستشار للرعايا الفرنسيين في الدولة الأفريقية، في 8 سبتمبر.

إلى ذلك، عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إجراء عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء احترازي، على ما ذكرت وزارة الدفاع «البنتاجون».