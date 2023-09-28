«التعليم»: آليات امتحانات الإعدادية ستعلن في بداية العام الدراسي

قال الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم اليوم الخميس، استفاض فيه بكل التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد وخطته، كما ألقى الضوء على ملامح الفترة المقبلة لاستكمال عملية التطوير.

إجراءات الأمن والسلامة

أوضح «حسن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة dmc، أن وزير التربية والتعليم تحدث عن جاهزية العملية التعليمية والعام الدراسي الجديد، مشددا على إجراءات الأمن والسلامة التي تحفظ الطلاب، وتحدث عن موقف توزيع الكتب الدراسية على المديريات التعليمية، والمناهج التي يجري تطبيقها للعام الدراسي 2024 - 2025، وتناول حوكمة العملية الميدانية، وشدد على متابعة اليوم الدراسي متابعة دقيقة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وتابع أكرم حسن: «الدكتور رضا حجازي أكد أن نظام امتحان الثانوية العامة الجديد سيكون بنفس إجراءات العام الماضي، أما بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، فأكد الوزير على كل المديريات، لابد أن تعلن من خلال الأسبوع الأول في الدراسة عن آلية الامتحانات الخاصة بالمرحلة، بما يضمن عدم حدوث غش لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص».

وأكمل رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، أن الوزير، أكد ضرورة التفاعل مع الأسر المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية، وتوفير مادة تعليمية للطلاب، نظرا لزيادة أسعار الكتب الخارجية، ونحن استطعنا توفير مادة تعليمية بوضعها على موقع الوزارة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي وتشمل المفاهيم الرئيسية وعدد وافر من الأسئلة على كل وحدة دراسية.