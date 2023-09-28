«التعليم»: المناهج المطورة «ممتازة» ومتوافقة مع المعايير الدولية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كتب النظام الجديد جرى تنفيذ منها 49 منهجا جديدا وبها عدد من الأنشطة التي يحتاجها المعلم مع الطالب داخل الفصل، وبقية الأنشطة للطالب لتنفيذ التعلم الذاتي، دون الإخلال بنواتج التعلم الحقيقة، قائلا: «المناهج المطورة ممتازة، وجرى تأليفها وفق المعايير الدولية».

وأوضح أن قطار التطوير انتهى من المرحلة الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائي، وجرى الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، وتعتمد على تحسين جودة حياة المتعلم، كما جرى تضمين قضايا مهمة منها ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي وحل المشكلات، والوزارة جاهزة لطرح مسابقة لتأليف المناهج الجديدة للمرحلة الإعدادية وطلاب الصف السادس الابتدائى يلتحقون بالصف الأول الإعدادي 2024 و2025 بمناهج جديدة.