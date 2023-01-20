رئيس التحالف العالمي لأشباه الموصلات: مصر تمتلك مهارات الصناعة وبوابة لأفريقيا

قالت جودي شيلتون، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي لأشباه الموصلات GSA، إن مصر تحظى بالعديد من المزايا وهو ما دفع التحالف إلى أن يقوم لأول مرة بإنشاء وحدة أعمال خارج التحالف في مصر والتي تضم الآن نحو 30 شركة، مؤكدة أن مصر لديها قاعدة عريضة من المهارات، كما أنها تُعد بوابة لمختلف الأسواق وقارة أفريقيا.

التحديات التي تواجه هذه الصناعة هي نقص المهارات المتخصصة

وأضافت الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي لأشباه الموصلات GSA، فى تصريحات صحفية، أن التحالف يضم أعضاء من كبريات الشركات فى مختلف جوانب الصناعة من مصنعي أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والبرمجيات؛ مشيرة إلى أن هذه الصناعة تنمو بمعدلات كبيرة بلغت 40% فى الفترة من 2020 وحتى 2022، لافتة إلى أبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة هي نقص المهارات المتخصصة.

وتستيف مصر حاليا، القمة الأولى للتحالف العالمي لأشباه الموصلات (GSA) بالتعاون «إيتيدا»، وجمعية «اتصال»، وبمشاركة مسؤولي وممثلي أكثر من 60 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة فى صناعة أشباه الموصلات، وعدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين فى هذه الصناعة.

صناعة الإلكترونيات تشهد نموا متسارعاً في مصر

وبحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن صناعة الإلكترونيات تشهد نموا متسارعاً ويتم تنفيذ استراتيجية لتنمية صناعة الإلكترونيات لتعزيز مكانة مصر في هذه الصناعة وتقوم الدولة بتطوير السياسات المتعلقة بتشجيع الاستثمار عبر إنشاء مناطق اقتصادية، ومناطق تكنولوجية، والتوسع في المعامل المتخصصة لتعزيز نمو الشركات العاملة فى صناعة الإلكترونيات.

وتم إنشاء أكبر مركز لصناعة الإلكترونيات بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية ويستضيف 24 شركة متخصصة في مجال تصميم الإلكترونيات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات 4 مليارات دولار والتى أثمرت عن رفع كفاءة الإنترنت لتتصدر مصر ترتيب القارة الأفريقية فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت، وذلك إلى جانب تطوير السياسات المتعلقة بتحسين مناخ وبيئة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.