اتفاق مبدئي لإنهاء إضراب هوليود.. والأمر مرهون بموافقة نقابة كتاب السيناريو

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الأمريكية واشنطن، إن إضراب هوليود انتهى بالفعل، وتم التوصل لاتفاق مبدئي يضمن لكتاب السيناريو في هوليود أجورا جيدة، بالإضافة إلى الحماية من طغيان الذكاء الاصطناعي على عملية الإبداع، فضلا عن الحصول على مزايا كبيرة يحصل الكُتّاب عليها.

الأزمة لا تزال مستمرة حتى الآن

وأضاف جبر، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الاتفاق المبدئي مرهون بموافقة النقابة الخاصة بكتاب السيناريو، فإذا لم توافق على هذا الاتفاق المبدئي سيعود الإضراب مجددا.

وتابع، بأن هناك إضراب آخر ما زال مستمرا، وهو إضراب ممثلي الشاشة الذين انضموا إلى إضراب كتاب السيناريو في هوليود في يوليو 2023، وبالتالي فإن الأزمة لا تزال مستمرة حتى الآن، ولكن الإضراب في حد ذاته انتهى، حيث كبّد الإضراب ولاية كاليفورنيا 5 مليارات دولار من الخسائر.

إضراب كتاب السيناريو

وذكر، أن الإضراب أثر على تأخر عدد كبير من الأعمال ومواسم بعض المسلسلات التلفزيونية التي لم تُطلق بعد، حتى إننا نرى على الشاشات كلمة قريبا على الكثير من المسلسلات لكنها لا تخرج للنور بسبب إضراب كتاب السيناريو.