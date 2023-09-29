9 فوائد للصلاة على النبي.. بينها قضاء الحوائج وعفران الذنوب

الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات التي يحصل العبد من خلالها على غفران ذنوبه وقضاء حواجه وينال شفاعة النبي الكريم يوم القيامة.

فوائد الصلاة على النبي

وفي هذا السياق، أكد المركز العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف بأن صلاة العبد على النبي الكريم لها العديد من الفوائد والنفحات الربانية ومنها:

تقضى الحوائج

تنال الرغائب

تجاب الدعوات

وتطيب المجالس

ترفع الدرجات

تنال شفاعته

تكفر السيئات

ويغفر ذنبه

كفي المرء غمه وهمه

تبسم النبي في وجه أصحابه

وفي سياق متصل، أكد المركز العالمي للفتوى أن النبي الكريم كان يستقبل الناس بوجه طلق، وصدر رحب، حتى يخيل لكل صحابي أنه أقرب الناس منه ولذلك لما روى عن سيدنا جَرِير بن عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: «مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا ضَحِكَ». [متفق عليه]

كما استدل المركز العالمي للفتوى عن تبسم النبي وعلاقته الجيدة بأصحابه، وذلك لما قاله سيدنا عَبْد اللَّهِ بن الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ رضي الله عنهما: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» [سنن الترمذي]، كما وقال سيدنا الْحُسَيْنُ بنُ عليٍّ رضي الله عنهما: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جُلَسَائِهِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَائِمَ الْبِشْرِ». [الشمائل للترمذي]