«الأزهر العالمي للفتوى»: النبي الكريم كان صاحب صدر رحب ودائم التبسم

ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التبسم، وكان يستقبل الناس بوجه طلق وصدر رحب، حتى يخيل لكل صحابي أنّه أقرب الناس منه وأحبهم إليه.

تبسم النبي ورحابة صدره

واستدل مركز الأزهر على تبسم النبي وسعة ورحابة صدره بالحديث النبوي، حيث قال سيدنا جَرِير بن عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: «مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا ضَحِكَ». [متفق عليه]، وقال سيدنا عَبْد اللَّهِ بن الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ رضي الله عنهما: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» [سنن الترمذي]، وقال سيدنا الْحُسَيْنُ بنُ عليٍّ رضي الله عنهما: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جُلَسَائِهِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَائِمَ الْبِشْرِ». [الشمائل للترمذي].

حملة ولد الهدى للمولد النبوي

وكان مركز الأزهر قد دشن حملة منذ بداية شهر ربيع الأول الجاري تحت شعار «ولد الهدى»، احتفاءً بالمولد النبوي الشريف، والذي يوافق غدا الأربعاء بتاريخ 27 سبتمبر، 12 ربيع الأول.

وأكد مركز الأزهر أنّ الله تعالى كرَّم أيامَ ميلادِ الأنبياء علىٰ نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وجعلها أيامَ بركةٍ وسلامٍ؛ فقال سبحانه وتعالىٰ عن سيدنا يحيىٰ بن زكريا علىٰ نبينا وعليهما الصلاةُ والسلامُ: {وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ...} [مريم:15]، وقال علىٰ لسان سيدنا عيسىٰ ابنِ مريم علىٰ نبينا وعليهما السلام: {وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ...}. [مريم:33].