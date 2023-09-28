خريطة قطع المياه لمدة 4 ساعات عن مدينة بيلا بكفر الشيخ غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن مدينة بيلا، غداً الجمعة، من الساعة الثانية ظهراً حتى السادسة من مساء نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات.

قطع مياه الشرب لمدة 4 ساعات عن مدينة بيلا

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنّه يتم قطع مياه الشرب عن مدينة بيلا لإجراء أعمال الصيانة الطارئة للخط الرئيسي المغذي لمدينة بيلا بشارع الثورة أمام المحطة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي الذي يعمل على مدار 24 ساعة.