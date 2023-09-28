إقبال مواطني كفر الشيخ لتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

سجل أبناء محافظة كفر الشيخ، من أعضاء الأحزاب السياسية الداعمة للرئيس السيسي، أروع الأمثلة وذلك من خلال تحرير نماذج توكيلات الدعم بهدف الترشح له للانتخابات الرئاسية المقبلة، في مكاتب ومقار الشهر العقاري المنتشرة في ربوع المحافظة، حيث جرى توثيق وتحرير المئات من توكيلات الدعم دون توقف عن تقديم أوجه الدعم والمساندة للرئيس.

غدا حشد كبير لأبناء كفر الشيخ لتحرير توكيلات الرئاسة

وقال المستشار القانوني محمد الأجرود، وأمين حزب حماة الوطن في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«للوطن»، إن اليوم وغداً الجمعة سيكون هناك إقبال من أبناء كفر الشيخ، لتحرير توكيلات لدعم ترشيح الرئيس السيسي، وذلك حتى يظهروا ما لديهم من حب ووفاء خالص للرئيس، مشيرا إلى أن التوكيلات الدعم التي أجريت حالياً تخطت الآلاف، ويجري حاليا عملية خصر شامل مع نهاية اليوم الخميس.

تحرك وظهير شعبي

وأضاف أن قوى الشعب في كفر الشيخ، لديهم الكثير من أوجه الدعم ليقدموه للرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومنها تحرير التوكيلات، والمؤتمرات الجماهيرية، ومسيرات الدعم للرئيس، ثم يُكلل ذلك بالانتخاب له، حتى ترى مصر النور خلال السنوات المقبلة، في شتى المجالات التي حقق الرئيس منها الكثير والكثير لصالح شعبه ووطنه.