ختام دورة تدريبية لأطباء الحميات في كفر الشيخ

اختتمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ فعاليات دورة تدريب الملاريا التي أُقيمت بمركز تدريب الأمراض المتوطنة، واستمرت لمدة أربعة أيام، وشملت تدريب أطباء الحميات، على أعمال فحص وتشخيص وعلاج الملاريا، وذلك بناءً على تعليمات الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

تدريب 20 طبيبًا

ومن جانبها، أفادت الدكتورة أماني القرش، مدير إدارة الأمراض المتوطنة بكفر الشيخ، أنّ الدورة التدريبية استهدفت تدريب 20 طبيبًا من أطباء الحميات في مستشفى حميات كفر الشيخ، ومستشفى حميات دسوق، ومستشفى حميات مطوبس، ومسئولي الملاريا في الإدارات الصحية، حيث تم تدريبهم على أعمال فحص وتشخيص وعلاج حالات الملاريا الوافدة من خارج البلاد.

حضر ختام فعاليات الدورة الدكتور أحمد البري، مدير الإدارة العامة للملاريا والفلاريا والليشمانيا بوزارة الصحة، والدكتورة رشا طه، من إدارة الملاريا والفلاريا والليشمانيا بوزارة الصحة، والدكتور إبراهيم زيدان، مدير مستشفى حميات كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد الوهاب، مدير إدارة الملاريا بالمديرية.

توزيع شهادات على الحضور

وفي نهاية اليوم، قامت مدير إدارة الأمراض المتوطنة بكفر الشيخ والمحاضرين في الدورة، بتوزيع شهادات الحضور على الأطباء في الإدارات الذين تم تدريبهم خلال الدورة.