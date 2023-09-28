حملات نظافة مكثفة لرفع القمامة وزراعة الأشجار في شوارع كفر الشيخ

شهدت عدد من مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة وزراعة وري الأشجار بالميادين، والرصف بالانترلوك، وإزالة الإشغالات وتعديات على أراضي زراعية، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة الزراعة والتجميل، وزيادة المسطحات الخضراء، واستمرار حملات النظافة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واستمرار حملات إزالة الإشغالات.

رفع المخلفات والقمامة من الشوارع والطرق والميادين ببيلا

وشنّ مجلس مدينة بيلا، اليوم الخميس، حملة لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع والطرق والميادين، في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، بالارتقاء بمنظومة النظافة وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة اليومية بنطاق قرى مركز بيلا، وبعدد من الشوارع، وجوانب الطرق، فى إطار الارتقاء بمنظومة النظافة ومتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وتكثيف حملات النظافة، والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة.

نقل أطنان من القمامة

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار أعمال النظافة اليومية بباقي قطاعات وشوارع المدينة، والوحدات القروية، من خلال التنسيق بين رؤساء الوحدات القروية بنطاق رئاسة مركز بيلا، وتم رفع وتفريغ الحاويات من مدينة بيلا، والمرور على مختلف قطاعات المدينة مع استمرار العمل بالوردية الصباحية والمسائية بجميع الشوارع، وتم نقل أطنان من القمامة والمخلفات إلى المقلب الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ميدانياً أعمال الزراعة والري بشارع عبد الهادي بحي شرق كفر الشيخ، وري جميع المسطحات الخضراء، والحدائق والجزر الوسطى بشوارع وميادين العاصمة، بالإضافة إلي متابعة أعمال الانترلوك للمرحلة الأخيرة بشارع عبد الهادي راضي، موجهاً بسرعة انتهاء الأعمال ورفع كفاءة النظافة بالكامل بعد استكمال الأعمال.

إزالة 8 حالات تعدٍ بقرى مركز كفر الشيخ

كما تابع «موافي»، إزالة 8 حالات تعدٍ بقرى مركز كفر الشيخ من المهد، وإزالة وفك الشدة الخشبية بقرى دقلت، وإسحاقة، ومحلة موسى، ومحلة القصب، وكفر المنشي، وتم وقف الأعمال وإزالة الشدة بالكامل ورفعها، مكلفاً باليقظة التامة والمتابعة على مدار اليوم لضبط أي تعديات والتعامل معها ومجابهتها.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال كنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية، بجانب متابعة رفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع الرئيسية والأماكن الحيوية وعدم انتظار السيارات لمنع التكدس المروري وفتح الشارع للمارة.

رفع كفاءة الطرق وأعمدة الإنارة بفوه

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات النظافة، وإزالة الاشغالات، إضافة لإزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية قبريط، وشدة خشبية بعزبة الصاوي، فضلاً عن متابعة حملات إزالة الإشغالات، ورفع كفاءة الطرق وأعمدة الإنارة.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة، وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، ورفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وإزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.