مواطنو كفر الشيخ يتوافدون على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد الرئيس السيسي

شهدت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بمحافظة كفر الشيخ، توافد مئات المواطنين لليوم الرابع، لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

توافد المواطنون على مكاتب توثيق الشهر العقاري العمل يوم العطلة

وتواصل مكاتب توثيق الشهر العقاري العمل يوم العطلة الرسمية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث شهدت توافد العديد من المواطنين على المكاتب المختلفة بمراكز «كفر الشيخ، وبلطيم، ومطوبس، ودسوق، والرياض، وبيلا، والحامول»، لتحرير التوكيلات الخاصة بتأييد الرئيس السيسي،

وفي مدينة بيلا، جرى توفير أتوبيس مجاني لنقل أهالي المدينة إلي مقر الشهر العقاري بقرية الجرايدة لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدورة رئاسية جديدة، وحرص المواطنين على اصطحاب أطفالهم حاملين الأعلام وصور الرئيس السيسي.

مواطنون: نزلنا من أجل تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأعرب الكثير من مواطني كفر الشيخ، عن الدافع وراء النزول إلى مكاتب الشهر العقاري لتوثيق توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدين أنهم نزولوا من أجل تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية والمشروعات التنموية في كافة المجالات التي جرى تنفيذها خلال الفترة السابقة من رئاسته، وكان لكفر الشيخ النصيب الأكبر من هذه المشروعات التي عادت بالنفع علي أبناء المحافظة.

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق تفاصيل العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت عن جدول مواعيد الترشح والطعون والشروط.