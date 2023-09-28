جدول ترتيب المجموعات لدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، جدول ترتيب المجموعات لدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، كما عقدت لجنة المسابقات اجتماعها لمناقشة تقارير مراقبي مباريات الأسبوع الثالث من الدور الثاني، لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.

أوائل مجموعات دوري مراكز الشباب ضمن منافسات الدور الثاني

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ فريق «محلة دياي» تصدر المجموعة الأولى برصيد 17 نقطة، وفريق «المنشأة الكبرى» تصدر المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، وفريق «روينة» تصدر المجموعة الثالثة برصيد 24 نقطة، وتصدر فريق «الرملة» المجموعة الرابعة برصيد 18 نقطة، لافتاً إلى أنّ لجنة المسابقات عقدت اجتماعاً لمناقشة كافة الأحداث في مباريات الأربع مجموعات.

انطلاق منافسات الأسبوع الرابع من الدور الثاني من الدوري

وتستقبل ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ، الأحد المقبل منافسات الأسبوع الرابع من الدور الثاني من الدوري، لتستمر فعالياته بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق دوري مراكز الشباب بالمحافظة.