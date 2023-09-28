جولدا مائير صرخت في الكنيست: أوقفوا صوت نجاح سلام نهائيا

رحلت عن عالمنا منذ ساعات، الفنانة القديرة والكبيرة اللبنانية نجاح سلام، التي قدمت خلال مسيرتها عددا كبيرا من الاغنيات الوطنية لمصر ولبنان والوطن العربي، من بينها الأغنية الوطنية الشهيرة العربية «الوطن الأكبر».

خوف قيادات إسرائيل من نجاح سلام

صوت نجاح سلام كان صوتا يرعب ويخوف قيادات السياسية في إسرائيل، بسبب حب الجنود العرب لها، بعد أن تألقت في أوبريت الوطن العربي.

وإثره قالت نجاح سلام في أحد حواراتها مع مجلة الموعد، إن جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل وقت الوحدة بين مصر وسوريا طالبت باغتيالها، في حال استكمالها الغناء، كما طلبت خلال جلسة فى الكنيست الإسرائيلي وهي تصرخ، بإيقاف صوتها، ومنع إذاعته في الإذاعات الوطنية العربية بسبب ثورة صوت نجاح سلام.

نجاح سلام

نجاح سلام اشتهرت في مصر خلال فترة الخمسينيات والستينات، بتقديم عدد كبير من الأفلام الكوميدية مع الفنان إسماعيل ياسين، كما أنها صاحبة الأغنية المصرية الوطنية الشهيرة «يا أغلى اسم في الوجود»، ورحلت عن دنيانا بعد أن ناهزت 92 عاما من العمر.