الموسيقار محمد عبد الوهاب كلمة السر في دخول نجاح سلام مجال الفن

يعتبر الموسيقار محمد عبد الوهاب، هو الإشارة الخضراء في حياة الفنانة نجاح سلام في بداية مشوارها الفني، إذ إنها منذ الصغر كانت لديها ميول فنية، وحاولت رغم رفض والدها في البداية دخولها الوسط الفني، أن تسعى لمقابلة موسيقار الأجيال من أجل اكتشافها.

الموسيقار محمد عبد الوهاب كلمة السر في حياة الفنانة نجاح سلام

وقالت الفنانة نجاح سلام خلال لقاء تلفزيوني، إن الموسيقار محمد عبد الوهاب هو سبب مجيئها للقاهرة، وكانت البداية في عام 1948، كان والدها محي الدين سلام مديراً للإذاعة اللبنانية، وسمعته وهو يتحدث لوالدتها، أن الموسيقار عبد الوهاب سيزور الإذاعة، فسرعان ما طلبت منه أن يصطحبها كي تراه.

وأضافت نجاح سلام، أنها كانت تقف في الصفوف الخلفية من أجل أن تشاهد عبد الوهاب، وعندما شاهدها عرفت نفسها بأنها ابنة محي الدين سلام، وغنت له أغنيته الشهيرة «إيه جرى يا قلبي؟»، لكن والدها غضب من تصرفها، إلا أن عبد الوهاب أعجب بصوتها، وطلب منها التوجه إلى القاهرة من أجل بدء مشوارها الفني.

نجاح سلام والموسيقار محمد عبد الوهاب

ذهبت نجاح سلام إلى القاهرة، وتحدث والدها إلى موسيقار الأجيال، وعرض عليها الأخير، دور البطولة في فيلم «العيش والملح» مع سعد عبد الوهاب في أول تجربة سينمائية له، ولكن قابلتها عقبة المشاهد العاطفية في الفيلم، فاستعان المخرج حسين فوزي، بـ نعيمة عاكف بدلاً منها.