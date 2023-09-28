فنانون وصحفي وعالم دين شهير.. تعرف على شجرة عائلة نجاح سلام

في بيروت ولدت صاحبة الصوت الناعم نجاح سلام، التي غنت عديد من الأغاني المصرية الوطنية، حيث تربت على أصوات مصرية شهيرة مثل أم كلثوم وعبد الوهاب، وفي لقاء نادر حكت أن السبب في ذلك والدها الملحن المعروف في لبنان محيي الدين سلام، قائلة «في بدايتي حفظت أغاني الأستاذ عبد الوهاب، والدي رباني على الأغاني الصعبة زي أغاني أم كلثوم»، ومن خلال ذلك اللقاء نستعرض معلومات عن أسرة الفنانة الراحلة عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 92 عامًا.

أسرة نجاح سلام

في وسط ثقافي وديني وُلدت نحاح سلام عام 1931، في أسرة يختلف أفرادها من حيث الدراسة والتخصص، فبحسب حديث نادر لها والدها هو محيي الدين سلام أحد أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان والوطن العربي، عمل مديرًا لمحطة الإذاعة اللبنانية، ثم استقال ليتولي إدارة الأعمال الفنية لابنته، التي كان يلازمها.

- جدها الشيخ عبد الرحمن سلام، مفتي لبنان، وكانت الأسرة أول من شجعها على الدخول للوسط الفني على يد والدها: «في بداياتي حفظت الموشحات والابتهلات الدينية والقرآن الكريم، عشان مخارج الحروف مهمة للمغني، حفظت أغاني الأستاذ عبد الوهاب، والدي رباني على الأغاني الصعبة زي أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب ولما بدأت أحترف عملت أغاني خاصة بيا».

- شقيق نجاح سلام، هو الصحفي عبد الرحمن سلام؛ الذي عمل سكرتير تحرير تنفيذي بجريدة اللواء، وتوفي في عام 2020.

- تزوجت من الفنان محمد سلمان في عام 1955 وأنجبت ابنتيهما سمر وريم، في زواج إستمر لـ10 سنوات وانتهي بالطلاق.

لماذا كانت تتردد على الكويت؟

في أحد اللقاءات التليفزيونية عندما سُئلت نجاح سلام عن سبب تكرار زيارتها إلى الكويت قالت: «بنتي فلذة كبدي عايشة في الكويت، وعندي 5 أحفاد، عشان كده كثيرة الزيارة لهناك كل سنة تقريبا، بقعد شهرين في القاهرة شهرين في لبنان، ليا حصة كبيرة فيها، وبحب مصر لأن ليها فضل كبير عليا».