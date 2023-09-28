قناة ON تطرح برومو برنامج «كل يوم» لـ خالد أبو بكر (فيديو)

طرحت قناة ON برومو برنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، المقرر عرضه عبر شاشتها خلال الفترة المقبلة، معلقة: «انتظروا برنامج كل يوم مع الإعلامي خالد أبو بكر.. قريبا على شاشة ON».

وظهر الإعلامي خالد أبو بكر خلال البرومو بشكل تشويقي للبرنامج ومضمونه، قائلا: «محتاجين كلنا نسمع بعض.. كل يوم هنقول اللى احنا عاوزينه.. كان زمان بيقولوا الرأي والرأي الآخر.. كل يوم هنسمعك وكل يوم هنكلمك.. كل يوم احترام للحرية».

ومن الجدير بالذكر، أن المحامي الدولي والإعلامي الكبير خالد أبو بكر، كانت لديه تجربة ناجحة وقوية في العديد من البرامج، وترك خلالها بصمات إعلامية كثيرة وواضحة، حيث طرق موضوعات وقضايا عديدة كانت محل اهتمام المشاهدين، وقدم أيضا على شاشة الحياة وشاشة أون.