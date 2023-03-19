خالد أبو بكر لـ نشأت الديهي: مشهد احتفالية «كتف في كتف» رسالة لتكاتف منظمات المجتمع المدني

قال الدكتور خالد أبو بكر، المحامي الدولي، إن الحماية الاجتماعية من أرقى الأمور التي تقوم بها الحكومات سواء في مصر أو أي دولة في العالم ، مشيرًا إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمعيات الخيرية جعل هناك نوعًا من حب المشاركة في العمل الخيري، موضحًا أن مشهد الاحتفال في مبادرة «كتف في كتف» كان رسالة واضحة لتكاتف منظمات المجتمع المدني.

«كتف في كتف» هائلة والاحتفال بالمبادرة في استاد كانت جيدة

وأضاف «أبو بكر»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «ten»، أن هذا الاحتفال كان مهما، لأنه يدل على أن المصريين في تكاتف في ظل هذه الظروف الصعبة، فمبادرة «كتف في كتف» هائلة والاحتفال بالمبادرة في استاد كانت جيدة.

التنظيم الدولي للإخوان هدفه الرئيسي قتل الدولة

وأشارإلى أنه هناك ضرورة للتغاضي عن فكرة ظهور الشخص الذي يحصل على المواد غذائية في الإعلام، موضحًا أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين هدفه الرئيسي قتل الدولة المصرية ماديًا ومعنويًا من خلال العمليات الإرهابية، وإحداث نوع من الخلخلة في العلاقة بين الشعب والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان بالنسبة للشعب المصري ف ي ثورة 30 يونيو بطل شعبي.

وأوضح أن الرئيس أنجز مشروعات تفيد الدولة أكثر من 35 عامًا، وهذا أدى لزيادة تكاليف المشروعات، مشيرًا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة أكبر مثال على ذلك.