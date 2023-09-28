باحث في الشؤون الدولية: أوروبا لن تنجح بسهولة في إنهاء ملف الهجرة غير الشرعية

قال الدكتور رضوان القاسم، الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، إن ملف الهجرة غير الشرعية معضلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولكثير من الدول التي تعاني من الهجرة، وبخاصة الدول الأوروبية المستهدفة في هذا الخصوص، وأكثرها ألمانيا، ثم فرنسا، وسويسرا، لأنها محط أنظار المهاجرين الذين يأتون من خارج الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي لن ينجح في حل ملف الهجرة

وأضاف «القاسم»، خلال لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاتحاد الأوروبي لن ينجح في الوصول إلى حل لملف الهجرة غير الشرعية، حيث يبقى العبء على بعض الدول مثل إيطاليا وبولندا، وهذا ما يشكل ضغطا عليها، حيث تتهم دول العمق الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا بأنها بعيدة على الحدود.

توزيع المهاجرين أمر مهم جدا

وتابع الكاتب والباحث في الشؤون الدولية: «لا أعتقد أن أوروبا لن تنجح في الوصول إلى حل، فالدول التي تصل إليها الأفواج المهاجرة يجب عليها أن تستبقي هذه الأعداد لديها، وهو ما يمثل عبئًا كبيرا عليها، وبالتالي، فإن توزيع هذه الكميات الكبيرة من المهاجرين أمر مهم جدا، ولن يتم التوصل إلى حل لهذه المشكلة».