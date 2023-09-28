9 معلومات عن وحدة نظافة وتجميل المنتزهات السياحية في أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن إنشاء وحدة نظافة وتجميل المنتزهات السياحية، حيث تابع وصول عدد من المعدات الثقيلة المستخدمة في المشروع الذي يأتي ضمن تطوير خطة السياحة.

وأكد المحافظ أن إنشاء وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية، جاء لدعم منظومة النظافة في المحافظة وللحفاظ على الجمالية البانورامية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

9معلومات عن الوحدة

وترصد «الوطن»، 9 معلومات عن وحدة نظافة وتجميل المنتزهات السياحية بعد وصول 29 معدة ثقيلة لاستخدامها في عملية النظافة

1. وجه اللواء أشرف عطية بإنشاء وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية في أسوان

2. الهدف من إنشاء الوحدة هو دعم منظومة النظافة والحفاظ على الجمالية البانورامية للمدينة.

3. تضم الوحدة 29 معدة مختلفة.

4. تم توريد الدفعة الأولى من المعدات، وتشمل 6 عربات وديسك غسيل الأرضيات.

5. سيتم توريد المعدات الباقية مرحلياً، وتشمل مكنسة كهربائية ومعدات شفط مخلفات وأتربة وتروسيكلات حمولة طن.

6. تكلفة المعدات تبلغ 15 مليون جنيه، وجرى تمويلها من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

منظومة النظافة بأسوان

7. يتم التأكيد على أهمية دعم منظومة النظافة وتوفير السيارات والمعدات لتحقيق رضا المواطنين وخلق أجواء حضارية.

8. رافق المحافظ في جولته التفقدية عدد من الشخصيات الرسمية والفنية المعنية بالنظافة والمخلفات الصلبة.

9. تم التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة والفحص الفني المستمر وتوفير قطع الغيار والمواد اللازمة لضمان عمل السيارات والمعدات بكفاءة وجودة عالية.