مصدر بـ«التعليم» يوضح حقيقة إضافة صورة سميحة أيوب بمنهج الصف السادس الابتدائي

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إضافة صورة الفنانة سميحة أيوب ومعلومات عنها بالمناهج الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الصورة موجودة بالفعل في منهج الصف السادس الابتدائي، في كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح، وهذا نموذج ضمن نشاط المسرح بمادة المهارات والأنشطة للطلاب، لافتا إلى أنه شيء طبيعي داخل منهج المهارات والأنشطة للطلاب.

وتابع المصدر، أن هناك نماذج من الشخصيات المصرية الذين لهم دور وتاريخ كبير موجودة في المناهج الدراسية، وهذا الأمر ليس بجديد في المقررات الدراسية.