توزيع منهج الصف السادس الابتدائي 2023.. اعرف الدروس المقررة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج الصف السادس الابتدائي 2023 المطور والجديد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2023-2024، المقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

توزيع منهج الصف السادس الابتدائي 2023

وترصد السطور التالية توزيع منهج الصف السادس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد 2023-2024، كما يلي.

منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطة توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي من أول أكتوبر حتى الأسبوع الثاني من نوفمبر، المحور الأول «اكتشف ذاتي»:

- النصوص الموضوع الأول عقلي ويتضمن «نص الاستماع كن ولا تكن، قصة ما السر، نص معلوماتي التفكير وسبل النجاح»، الموضوع الثاني قدراتي ويتضمن شعر في يوم الشباب، نص معلوماتي أنا ذكي، الموضوع الثالث يتضمن نص استماع إصراري سر نجاحي ونص معلوماتي فكر وإبداع.

- القواعد اللغوية: تتضمن مراجعة عامة وعلامات إعراب المفرد والمثني والجمع وأنواعه، والنكرة والمعرفة وبعض أنواع المعارف، والضمير البارز المنفصل والمتصل، والفاعل والبارز والمستتر».

- الإملاء: مراجعة التنوين ومراجعة الشدة واللام الشمسية.

- الخط: كتابة جمل الخط الواردة في المحور الأول من الكتاب.

- التعبير الكتابي: نموذج كتابة مذكرات يومية ونموذج كتابة رسالة ونموذج كتابة حوار.

- منهج اللغة العربية من الأسبوع الثالث من نوفمبر إلي نهاية ديسمبر 2023، المحور الثاني «علاقتي مع الآخرين».

- النصوص: الموضوع الأول الاستماع ويتضمن «نص استماع حوار مع المعلمين وقصة أذناي بخير، ونص معلوماتي فن الاستماع»، الموضوع الثاني ويتضمن «شعر دع الأيام تفعل ما تشاء الأمام الشافعي ونص معلوماتي الإشارة تواصل»، والموضوع الثالث آداب الحوار ويتضمن «نص استماع اتصال أم انفصال، ونص معلوماتي آداب الحديث».

- القواعد النحوية: الأسماء الخمسة، والخبر المفرد والخبر الجملة الاسمية، والخبر الجملة الفعلية والخبر شبة الجملة وكان أخواتها وأنواع خبرها، وإنّ وأخواتها وأنواع خبرها».

- الإملاء: مراجعة المد بالألف والواو والياء ومراجعة الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة.

- الخط: كتابة وجمل الخط الواردة في الثاني من الكتاب.

- التعبير الكتابي: نموذج كتابة سرد وصفي، نموذج كتابة خطية، نموذج كتابة منشور.

منهج العلوم للصف السادس الابتدائي

- نظام الوحدة الأولى في منهج العلوم.

المفهوم الأول: الخلية كنظام.

- ابدأ - الدرس الأول «الأنشطة 1:4»: بداية 30 سبتمبر.

- الدرس الثاني والدرس الثالث «الأنشطة 8:5»: 7 أكتوبر.

- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 9: 13»: 14 أكتوبر.

المفهوم الثاني: الجسم كنظام.

- الدرس الأول والدرس الثاني «الأنشطة 5:1»: 21 أكتوبر.

- الدرس الثالث وأول الرابع «الأنشطة 8:6»: 28 أكتوبر.

- بقية الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 9: 13»: 4 نوفمبر.

المفهوم الثالث: الطاقة كنظام.

- الدرس الأول و الثاني والثالث «الأنشطة 1:7»: 11 نوفمبر .

- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 8:13»: 18 نوفمبر.

- مشروع الوحدة، الأسئلة 25 نوفمبر.

الوحدة الثانية: الحصول على الطاقة

- المفهوم الأول الطاقة الحرارية وحالات المادة.

ابدأ - الدرس الأول والثاني والثالث (الأنشطة 1: 6): 2 ديسمبر.

- الدرس الرابع والخامس والسادس «الأنشطة 7:12»: 9 ديسمبر.

المفهوم الثاني انتقال الحرارة- الدرس الأول والثاني وبداية الثالث «الأنشطة «1:6»: 16 ديسمبر.

- بقية الثالث والرابع والخامس والسادس «الأنشطة 7:12»: 23 سبتمبر.

- مشروع الوحدة + المشروع البيئي + الأسئلة.

منهج الدراسات الاجتماعية

منهج الدراسات الاجتماعية يتضمن منهج الصف السادس الابتدائي الجديد والمطور:

المحور الأول: البيئة الطبيعية - الوحدة الأولى: وحدة أرض وتاريخ شعب.

- الدرس الأول: الموقع الجغرافي لوطننا العربي.

- الدرس الثاني: قصة ظهور الإسلام.

- الدرس الثالث: هجرة الرسول وتأسيس الدولة الإسلامية.

- الدرس الرابع: لمحات من حياة الخلفاء الراشدين.

الوحدة الثانية: الملامح الطبيعية لوطننا العربي- الدرس الأول: مظاهر سطح وطننا العربي.

- الدرس الثاني: العوامل المؤثرة في مناخ وطننا العربي.

- الدرس الثالث: الأقاليم المناخية والنباتية في وطننا العربي.

- الدرس الرابع: المشكلات البيئية في وطننا العربي.

- شخصيات عربية مؤثرة: النبي محمد ص _ الخليفة أبي بكر الصديق.

المحور الثاني: الموارد والتنمية- الوحدة الثانية: الموارد والأنشطة الاقتصادية في وطننا العربي.

- الدرس الأول: الزراعة في وطننا العربي.

- الدرس الثاني: الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي.

-الدرس الثالث: التعدين والصناعة في وطننا العربي.

- الدرس الرابع: السياحة في وطننا العربي.

- هيئات مؤثرة في المجتمع العربي: المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

- الدرس الخامس: التجارة في وطننا العربي.