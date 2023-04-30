سميحة أيوب: تعرضت لإصابة منعتني من استكمال مشاهدي بحضرة العمدة

أجرت الفنانة القديرة سميحة أيوب مداخلة هاتفية ببرنامج «لايت شو» المذاع عبر قناة الحياة؛ للحديث عن مسلسل حضرة العمدة الذي عرض في رمضان الماضي.

إصابة سميحة أيوب

وقالت سميحة أيوب: «المسلسل كبير وعظيم وناقش كل القضايا والسلبيات، والمسلسل يجب أن يضع في المكتبات من أجل تدريسه وأنا كنت سيئة الحظ لأن وأنا بصور وقعت وتعرضت لكسر مازال يؤثر على حركتي والحمد لله كان هناك مخزون من العمل متواجد والقدر منعني من استكمال المشاهد».

وأضافت سميحة أيوب: «حضرة العمدة يناقش كل القضايا والسلبيات والمسلسل كان شامل بسبب أن جميع العناصر متكاملة سواء كاتب أو مخرج أو أبطال، له حظ الجودة والإبداع».

قضايا مسلسل حضرة العمدة

وأكملت سميحة: «العمل عندما يكون جيدا ويناقش القضايا لا بد من أن يندمج الجمهور معه، وذلك يعتبر قمة النجاح وتأدية رسالته على أكمل وجه».

يذكر أن مسلسل حضرة العمدة عرض حصريا على قناة الحياة، وحقق نجاحا كبيرا وضخما، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين ومن بينهم روبي، أحمد رزق، محمود عبد المغني، وفاء عامر.