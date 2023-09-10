تكريم سميحة أيوب في مهرجان ليالي مسرح الصحراء بالجزائر

أعلن عقباوي الشيخ، محافظ مهرجان ليالي مسرح الصحراء الدولية في أدرار بالجزائر، تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، في المهرجان الذي سينعقد خلال الفترة ما بين 12 و18 أكتوبر المقبل.

مهرجان ليالي مسرح الصحراء

وقال عقباوي الشيخ، إن مهرجان ليالي مسرح الصحراء في أدرار، اختار تكريم سيدة المسرح العربي، نظير مسارها الطويل والحافل على خشبة المسرح، وعرفانا لمشوارها وبصمتها في تاريخ المسرح العربي.

وُولدت سميحة أيوب في حي شبرا بالقاهرة، وواجهت صعوبات وتحديات كثيرة خلال مسيرتها الفنية؛ إذ كان أهلها ضد رغبتها في التمثيل، وقاطعوها، لكن إصرارها وحبها للمسرح جعلها واحدة من أيقونات المسرح العربي.

مسيرة سميحة أيوب فى المسرح

انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي المصري، التي تعشقه، وتقول عنه: «هو بيتي الذي لا يمكنني الاستغناء عنه»، وقدمت العديد من المسرحيات التي اعتبرها النقاد علامات في طريق المسرح، خاصة أنها كانت لكبار كتاب المسرح، مثل سعد الدين وهبة ورشاد رشدي ويوسف إدريس والفريد فرج وتوفيق الحكيم وغيرهم.

وشاركت سيدة المسرح العربي في أعمال مسرحية خالدة، منها «سكة السلامة»، و«السبنسة، والندم، وفيدرا، والوزير العاشق، والسلطان الحائر».

سميحة أيوب تدير المسرح القومي لمدة 14 عاما

وفي عام 1975، تولت سميحة أيوب إدارة المسرح القومي لمدة 14 عاما، وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني 170 مسرحية، أخرجت منها 5 مسرحيات، منها «مقالب عطية».

ولم تقتصر لمسة سميحة أيوب على خشبة المسرح فقط، بل تركت بصمتها في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وحتى الإذاعية.