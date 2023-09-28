الرئيس الروسي يستقبل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في الكرملين

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية في الكرملين، اليوم الخميس.

بحث الوضع في ليبيا

ونقلت «روسيا اليوم» عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه بالفعل، عقد هذا اللقاء في الكرملين، مضيفا أنه جرى خلاله بحث الوضع في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام.

وأعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة أبو القاسم حفتر يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في العاصمة الروسية موسكو.

وكان المشير خليفة حفتر قد بدأ زيارة لروسيا منذ الثلاثاء الماضي وزار مسجد موسكو الجامع بالعاصمة الروسية رفقة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف بناء على بدعوة من رئيس مجلس الإفتاء الروسي راوي عين الدين.

وقدّم رئيس مجلس الإفتاء الروسي خالص التعازي إلى القائد العام والشعب الليبي في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلّت بمدن ومناطق الجبل الأخضر.