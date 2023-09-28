متحف قصر الأمير محمد علي يعلن عن نهاية البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات

نظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، احتفالية بمناسبة ختام الموسم التدريبي «حكاية متحف 6» لطلاب الجامعات من كليات الآثار وكلية الآداب قسم آثار وقسم التاريخ وكلية سياحة وفنادق قسم إرشاد، وفق ما أعلنه قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.

التدريب تم على يد نخبة من أكبر أساتذة الآثار

وأضاف قطاع المتاحف في بيان صحفي أنه تم تدريب الطلاب على يد نخبة من أكبر أساتذة الآثار والمتخصصين وأمناء المتحف، موضحا أن حفل ختام التدريب حضره عدد من قيادات قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار وأساتذة كلية الآثار جامعة عين شمس.

الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي البنك الآسيوي

وأعلن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن متحف شرم الشيخ استضاف حفل الاستقبال الرسمي للاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي البنك الآسيوي، الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف قطاع المتاحف، أن حفل الاستقبال الرسمي حضره كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وجين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومجموعه من أعضاء مجلس إدارة البنك الآسيوي.

وأشار القطاع إلى أن جميع الحاضرين لحفل الاستقبال الرسمى حرصوا على زيارة المتحف، حيث اصطحبهم أثري المتحف في جولة داخل قاعات العرض بالمتحف، كما أبدوا خلال زيارتهم إعجابهم الشديد بالمتحف وما يتضمنه من مقتنيات أثرية فريدة.