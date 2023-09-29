أحد أبطال حرب أكتوبر: شعارنا في المعركة كان النصر أو الشهادة

قال الرقيب أول عز الدين أبو طالب أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، إن قائد الكتيبة التي كان يخدم بها بالقوات المسلحة العقيد عاطف منسي كان يقول إن نقطة العرق في السلم توفر الدم في الحرب، لذلك، فقد كان تدريب القوات المسلحة المصرية قبل خوض غمار حرب أكتوبر صعبا وشاقا للغاية، وكان التدريب يتم بالاشتراك بين مختلف الأسلحة بالقوات المسلحة.

كنا نصعد الجبل أكثر من مرة

وأضاف «أبو طالب»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كلنا كنا نتعب في المشروع، وكنا نصعد الجبل أكثر من مرة، وكان ذلك في جبال القطامية، كان يطلب منا أن نتعب كثيرا في التدريب في فترة السلم حتى نرتاح في فترة الحرب».

شعارنا هو النصر أو الشهادة

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: «في فترة الإجازات، كان الناس يسألون عن استعداداتنا والموعد الذي سنحرر فيه سيناء، لكننا كنا نطمئنهم بأننا على استعداد، لم نكن نقول كل شيء بطبيعة الحال، وكنا نؤكد للناس أن وضع الجيش تغير عما كان عليه في حرب 1967م، وكان شعارنا في المعركة هو النصر أو الشهادة».