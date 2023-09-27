أحد أبطال معركة الدبابات لـ«الشاهد»: دربنا الجيش الليبي على القتال بعد ثورة سبتمبر

قال العريف عباس محمد أبو العباس، أحد أبطال معركة الدبابات في أبو عطوة خلال حرب أكتوبر، إنه بعد تخرجه من دراسة الصاعقة في إنشاص، تم توزيعه على كتيبة 133 صاعقة، وكان موقعها في منطقة التينة في مواجهة العدو غرب القناة، وذلك في شهر يوليو سنة 1970.

تدريب الجيش الليبي

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التدريبات كانت في أكثر من منطقة، من أبو صوير إلى فايد إلى الفيوم، ثم توجهت الكتيبة إلى ليبيا لتدريب الجيش الليبي بعد ثورة الفاتح من سبتمبر.

قيادة اللواء أحمد أسامة إبراهيم

وذكر أنه بعد العودة من ليبيا في أبريل 1973 انضم لتشكيل المجموعة 139 صاعقة في منطقة الهرم بالجيزة، والتي تضم 4 كتائب تحت قيادة اللواء أحمد أسامة إبراهيم، وظلوا في الهرم حتى يوم 17 أكتوبر بعد العبور وفتح ثغرة الدفرسوار.