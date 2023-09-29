هل انتهى العمل بالتوقيت الصيفي في مصر؟.. اعرف هتظبط ساعتك إمتى

على مدار الساعات القليلة الماضية، انتشرت تساؤلات كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير الساعة وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، معتقدين أنه انتهى وبدأ البعض منهم في تغيير الساعة بالفعل، وهو ما توضحه «الوطن» في السطور التالية.

هل انتهى العمل بالتوقيت الصيفي في مصر؟

سبق لمجلس الوزراء إعلان بدء تطبيق التوقيت الصيفي مع حلول منتصف الليل من آخر جمعة في شهر أبريل الماضي، على أن يستمر العمل بهذا التوقيت لمدة 6 أشهر، لينتهي العمل به آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، ليعود العمل بالتوقيت الطبيعي مع حلول منتصف الليل مع آخر جمعة من شهر أكتوبر المقبل.

وهذا الأمر يعني أن العمل بالتوقيت الصيفي ما زال مستمرا، ولم يتم تغيير الساعة أمس، مثل ما اعتقد الكثير من المواطنين، ويفصلنا عن نهاية العمل به شهر واحد فقط.

انتهاء العمل بمواعيد غلق المحلات الصيفية اليوم

وفي المقابل، انتهى العمل بمواعيد غلق المحلات الصيفية، اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر، تنفيذا لقرار وزارة التنمية المحلية عام 2020، بتطبيق مواعيد غلق المحلات الصيفية بدءا من آخر جمعة من شهر أبريل وحتى آخر خميس من شهر سبتمبر.