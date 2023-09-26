«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن عودة التوقيت الشتوي وإلغاء الصيفي

أيام قليلة تفصلنا عن عودة التوقيت الشتوي وإلغاء الصيفي، بعد أن استمر العمل به نحو 6 أشهر متواصلة، بناء على قرار من مجلس الوزراء بتطبيق التوقيت الصيفي في مصر، والذي تم من خلاله تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

عودة التوقيت الشتوي وإلغاء الصيفي

وترصد السطور التالية، أبرز الأسئلة والإجابات بشأن عودة التوقيت الشتوي وإلغاء الصيفي، كما يلي.

ـ متي يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

يجرى تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار 60 دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا (00:01) يوم الجمعة 28 أبريل 2023، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل لتكون الساعة (23:59).

ـ ما الفوائد المادية التي يحققها التوقيت الصيفي؟

يحقق التوقيت الصيفي ترشيد استهلاك الكهرباء في تشغيل التكييفات خلال فصلي الربيع والصيف، حيث إنّ توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير 150 مليون دولار في العام.

ـ ماذا يفعل المواطنين عند قدوم موعد التوقيت الشتوي؟

بحلول منتصف ليل آخر خميس في شهر أكتوبر المقبل، يقوم المواطنون بتأخير الساعات لمدة 60 دقيقة.